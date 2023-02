Erstmals auf Event: Coupleontour-Vanessa spricht über Ina

Vanessa von Coupleontour nimmt wieder an öffentlichen Events teil! Kurz bevor die junge Influencerin im vergangenen Sommer ihr erstes Kind auf die Welt brachte, hatte ihre Frau Ina völlig überraschend einen Schlaganfall erlitten. Seitdem befindet sich die Blondine im Krankenhaus und kämpft sich mühevoll zurück in ihr normales Leben. Seit einigen Monaten teilt Vanessa deshalb immer wieder neue Genesungsupdates von Ina mit ihren gemeinsamen Fans und kümmert sich liebevoll um ihre Liebste. Seit Inas Schlaganfall besuchte Vanessa nun erstmals wieder ein öffentliches Event!

Wie Bild berichtet, war die Neu-Mama am Montag bei dem "Family&Friends"-Dinner des Magazins zu Gast. Damit absolvierte Vanessa ihren ersten öffentlichen Auftritt nach dem schweren Schicksalsschlag ihrer Partnerin und erklärte, dass sie Ina am liebsten dabei hätte: "Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil sie ja nicht dabei sein kann, aber Ina meinte, dass es nichts ändert, dass sie ja so oder so im Krankenhaus ist." Außerdem freue sich Ina immer, wenn sie eine gute Zeit hat.

Weiter erklärte sie, wie das junge Pärchen seinen ersten Valentinstag nach dem Schlaganfall feiert – denn noch befindet sich Ina in ärztlicher Obhut. "Es ist ein bisschen anders dieses Jahr, weil Ina ja noch im Krankenhaus ist. Aber ich habe schon Rosen bestellt", plauderte Vanessa bei dem Event aus.

Anzeige

Instagram / nessiontourx Coupleontour-Vanessa, Januar 2020

Anzeige

Instagram / nessiontourx Coupleontour-Ina und Nessi

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Vanessa jetzt wieder auf Events gehen würde Ja, irgendwie schon. Nee, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de