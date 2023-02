Nach Schlaganfall: Coupleontour-Ina macht Schritt ohne Hilfe

Was für ein bewegendes Update von Coupleontour! Kurz bevor Vanessa im Sommer 2022 ihr erstes Kind zur Welt gebracht hatte, erlitt ihre Frau Ina völlig überraschend einen schweren Schlaganfall – der eine halbseitige Lähmung zur Folge hatte. Die Influencerin kämpfte sich in den vergangenen Monaten durch zahlreiche Therapien, Behandlungen und Operationen. Mit Erfolg: Der Webstar macht große Fortschritte, die nicht selbstverständlich sind. So konnte sie vor ein paar Wochen schon wieder mit Hilfe ein kleines Stück gehen. Jetzt folgte dieses unglaubliche Update: Ina schaffte ganz alleine einen Schritt zu Fuß!

Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Kanal veröffentlichte das Pärchen nun dieses emotionale Video: Hier sieht man Ina zu Hause an einem Gehstock durch den Flur laufen – was an sich schon eine kleine Sensation ist – doch dann lässt sich die Gehhilfe sogar kurz stehen und macht ganz ohne Hilfe einen Schritt! Am Ende des Videos schnappt sie sich noch eine Jacke, die an einer Garderobe hängt und wirft sie ganz lässig Vanessa zu, die das Ganze gefilmt hat. Zum Schluss grinst Ina stolz. Auch ihre Frau ist hin und weg und jubelt im Hintergrund: "Wie cool ist das denn? Nein! Wie cool!"

Auch ihre Fans und Freunde sind total begeistert von Inas Fortschritten: "Hab einfach Tränen in den Augen", zeigt sich Goodbye Deutschland-Star Oksana Kolenitchenko (35) ganz gerührt. "Eine tolle Kämpferin. Klasse machst du das, macht ihr das", jubelt Reality-TV-Bekanntheit Michelle Monballijn.

TikTok / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour, TikTok-Stars

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina im Dezember 2022

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

