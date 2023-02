Halle Berry fällt bei Event aufs Gesicht: So reagiert sie!

Halle Berry (56) teilt eine peinliche Anekdote mit ihren Fans! Die Schauspielerin ist durch ihre Rollen als Bondgirl in James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag, Storm in X-Men und natürlich als Catwoman im gleichnamigen Streifen weltberühmt. Die US-Amerikanerin versprüht Schönheit und Eleganz, wo auch immer sie auftaucht. Doch selbst eine Halle Berry kann mal ein bisschen tollpatschig sein: Bei einem Event fiel sie jetzt der Länge nach hin!

Via Instagram veröffentlichte die Beauty aus Cleveland nun eine Videoaufnahme des Fails. Der Hollywoodstar besuchte eine wohltätige Veranstaltung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Halle sollte auf der Bühne eine Rede halten, doch auf dem Weg nach oben geschah es: Ihre Beine verhaspelten sich beim Erklimmen der Stufen – und sie fiel voll aufs Gesicht! Die 56-Jährige nahm das Ganze aber mit Humor und schrieb dazu: "Manchmal landet man eben auf dem Arsch... oder auf dem Gesicht."

Ihre Fans feiern die Leinwand-Schönheit für ihren Humor: "Das macht dich einfach noch sympathischer!", jubelte ein Nutzer in den Kommentaren. "Kriegt noch jemand Jennifer-Lawrence-Vibes?", fragte ein weiterer scherzhaft – und bezieht sich damit wohl auf den legendären Sturz der Hunger Games-Darstellerin bei den Oscars 2013.

Getty Images Halle Berry, People's Choice Awards 2021

Getty Images Halle Berry bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Oscar-Verleihung 2013

