Hot! Halle Berry teilt Bikini-Video aus "James Bond"-Film

Heiß, heißer, Halle Berry (56)! Die US-amerikanische Schauspielerin gehört zu Hollywoods A-Prominenz und spielte schon in vielen angesehenen Filmproduktionen mit. Unter anderem ist sie in einigen "X-Men"-Filmen oder in "Catwoman" zu sehen. 2002 spielte sie eine weitere bedeutsame Rolle in ihrer Schauspielkarriere. An der Seite von Pierce Brosnan (69) verkörperte sie in "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag" das legendäre Bond-Girl. Nun feiert der Film 20-jähriges Jubiläum. Halle Berry teilte deshalb ein Video ihrer unvergesslichen Bikini-Szene am Strand mit ihren Fans.

In dem Video trägt die Schauspielerin einen orangefarbenen Bikini mit einem weißen Gürtel, während sie langsam und verführerisch aus dem Wasser kommt. Beobachtet wird sie im Film währenddessen von James Bond höchstpersönlich. Unter ihren Post auf Instagram schrieb die 56-Jährige: "Es ist 20 Jahre her. Pierce Brosnan für immer mein BOND!" Außerdem hagelte es nur Kommentare voller Begeisterung. Ein User schrieb: "Hallo, Mädchen, dieser Gang aus dem Wasser war ALLES!!!! YESS!" Ein anderer wiederum kommentierte: "In den 007-Filmen gab es schon einige tolle Frauen. Aber du bist das beste Bond-Girl. Schön."

Halle Berry gab in einem Interview mit Variety bekannt, dass ihre "James-Bond"-Figur Jinx sogar fast eine eigene Serie bekommen hätte. Daraus wurde jedoch nichts, denn "niemand war bereit, so viel Geld in eine Schwarze weibliche Actionfigur zu stecken. Sie waren sich ihres Wertes einfach nicht sicher", sagte die Schauspielerin enttäuscht.

Anzeige

Getty Images Halle Berry und Pierce Brosnan, 2002

Anzeige

Getty Images Halle Berry bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Anzeige

Getty Images Halle Berry, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de