Posiert Halle Berry etwa halb nackt neben einem Haufen Kot?

Das sieht ja aus! Halle Berry (57) begann ihre Karriere als Model und Gewinnerin verschiedener Schönheitswettbewerbe. Ihren Durchbruch als erfolgreiche Schauspielerin schaffte sie Anfang der 1990er Jahre. Seitdem beweist die Golden Globe-Gewinnerin in verschiedenen Filmen wie "John Wick: Kapitel 3 – Parabellum" ihr Talent. Was sie in ihrer Freizeit treibt, hält sie mit tollen Fotos im Netz fest – so auch ihren Ausflug in die Wüste. Doch ihr letztes Bild sorgt mit einem merkwürdigen Detail für Aufsehen: Posiert Halle neben einem Haufen Kot?

In ihrem vorletzten Instagram-Beitrag sieht man die Beauty in Dessous auf einem großen Stein sitzend in den Weiten der Wüste posieren. Die Follower der 57-Jährigen achten bei diesem Bild aber weniger auf den gut aussehenden Körper von Halle als auf das Drumherum. "Was ist das für Kot da bei deinen Füßen?", fragt ein User. Die kleinen, dunklen Haufen, die auf dem Boden verteilt sind, ziehen die volle Aufmerksamkeit auf sich. Die Fans spekulieren, ob es sich um menschliche oder tierische Fäkalien handele.

Im April dieses Jahres hat das ehemalige Model seine Community mit einem Foto von seinem nackten Körper überrascht. Während sie ohne Kleidung ans eiserne Geländer eines Balkons gelehnt posierte, genoss sie ein Glas Wein in der Sonne. Dazu schrieb sie auf Instagram: "Ich mache, was ich will."

