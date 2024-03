Zum Geburtstag: Halle Berry sendet Van Hunt Liebesbotschaft

Halle Berry (57) nutzt die Gelegenheit, ihrem Lebensgefährten Van Hunt (54) öffentlich zum Geburtstag zu gratulieren! Mit einer liebevollen Nachricht auf Instagram feiert die Schauspielerin den besonderen Tag ihres Freundes. Ihre Botschaft an den seit 2020 an ihrer Seite stehenden 54-Jährigen lautet: "Zähl nicht deine Kerzen, Baby, genieße einfach das schöne Leuchten!" Dazu postet sie ein Feuerwerk-Emoji und eine Auswahl an Fotos, die das Paar in unterschiedlichen liebevollen Momenten zeigen – von einem romantischen Balkonblick bis zu einem entspannten Strand-Selfie.

Halle scheut sich nicht davor, ihre Beziehung zu Van in den sozialen Medien zu zelebrieren. Erst im Februar gab sie ihren Followern einen Einblick in ihre Valentinstagsfeierlichkeiten, die neben einem herzförmigen Frühstück auch eine liebevoll dekorierte Torte umfassten. Mit Witz und Charme kommentierte sie zudem ein Video von Van bei der Arbeit: "Es ist Valentinstag und er ist am Arbeiten! Doch heute Nacht arbeitet er an mir." Ihre Posts zeugen nicht nur von tiefer Zuneigung, sondern auch von einem humorvollen Umgang miteinander. Im Jahr 2021 präsentierten sich Halle und Van erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich der Oscars.

Halle, die bereits drei Ehen hinter sich hat und Mutter zweier Kinder ist, scheint in Van ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Ein Insider beschrieb die beiden gegenüber Us Weekly als "Seelenverwandte", die eine leidenschaftliche Beziehung ohne jegliche Toxizität führen. Zwar sind Halle und Van auf dem Papier nicht verheiratet, dennoch besiegelten sie ihre Liebe mit einer intimen Zeremonie, die von Halles Sohn Maceo initiiert wurde. Dieser rührende Akt, so Berry in einem Interview, sei Ausdruck der Freude ihres Sohnes über ihr gemeinsames Glück. Berry und Hunt beweisen damit, dass wahrhaftige Liebe und Hingabe keine offiziellen Dokumente benötigen, um real und tief empfunden zu sein.

Instagram / vanhunt Halle Berry und Van Hunt

Getty Images Van Hunt und Halle Berry im Dezember 2021 in Los Angeles

