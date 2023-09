Halle Berry ist stinksauer über Drakes neues Single-Cover!

Halle Berry (57) zählt zu den ganz großen Namen Hollywoods. Spätestens nach ihrem Bond-Girl-Auftritt war sie zum weltweit gefeierten Superstar geworden. Dabei scheinen sich nicht nur die Fans des Filmstars für diesen zu interessieren, sondern auch ihre Showbiz-Kollegen. Das beweist zumindest Drake (36): Der Rapper erinnerte an einen ganz bestimmten Moment im Leben der Beauty – indem er einen Schnappschuss dessen für sein neues Single-Cover nutzte. Halle macht Drake daraufhin eine deutliche Ansage.

Die 57-Jährige zeigt sich sichtlich verärgert im Netz, nachdem der Kanadier ein wenig schmeichelhaftes Foto von ihr zu Promo-Zwecken nutzte. Dieses habe er "ohne Erlaubnis" verwendet. "Das ist nicht cool, ich hätte mir mehr von ihm versprochen!", schreibt sie daraufhin auf Instagram. Zudem postet sie ein Bild, auf dem einzig die Worte "Manchmal muss man der bessere Kerl sein... auch wenn man eine Frau ist!" zu lesen sind. Der umstrittene Schnappschuss zeigte Halle überschüttet von grünem Schleim bei den Kids' Choice Awards 2012. Dabei handelt es sich um einen Brauch der Preisverleihung, der nur den größten Stars zuteil kommt.

Ob sich der 36-Jährige noch zu den Vorwürfen äußern wird, ist ungewiss. Vielleicht ist er aktuell aber auch einfach mit dem Fotografieren seiner BH-Trophäen beschäftigt. Denn von diesen hatten seine Fans in der Vergangenheit so einige auf die Bühne geworfen – das hatte Drake via Instagram präsentiert.

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Getty Images Halle Berry bei den Critics' Choice Awards 2022

Instagram / champagnepapi Drake im September 2023

