Halle Berry läutet das neue Jahr mit sexy Schnappschuss ein!

Sie zeigt stolz, was sie hat. Halle Berry (57) zählt spätestens seit ihrer Rolle in X-Men oder auch als Bond-Girl an der Seite von Pierce Brosnan (70) in "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag" zur absoluten Schauspielelite Hollywoods. Seither nimmt sie ihre Fans auch in den sozialen Medien mit durch ihren Alltag und gewährt regelmäßige Einblicke – so wie nun auch zum Jahreswechsel. Halle präsentiert sich im Netz in einem aufreizenden Neujahrs-Look.

"Hallo 2024!", schreibt die 57-Jährige zu einem Post, den sie rechtzeitig zum neuen Jahr auf ihrem privaten Instagram-Profil teilt. In dem Beitrag posiert Halle gekonnt für einen Schnappschuss in einem luxuriösen Aufzug. Einzig in einem schwarzen Spitzenbodysuit und übergroßen goldenen Blazer gekleidet, stellt die Schauspielerin ihren durchtrainierten Körper selbstbewusst zur Schau.

Erst kürzlich sorgte die Schönheit mit einem anderen Foto für ordentlich Gesprächsstoff. In einem Instagram-Posting posierte Halle sitzend auf einem Stein in der Wüste. Dabei fiel den Followern der Oscar-Preisträgerin jedoch unerwartet ein Detail ins Auge. Statt ihres hotten Outfits achteten diese demnach vor allem auf das Drumherum. "Was ist das für Kot da bei deinen Füßen?", fragte da ein User in den Kommentaren.

Getty Images Halle Berry im September 2023

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Instagram / halleberry Halle Berry im Dezember 2023

