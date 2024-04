Quad-Tour und Reitausflug: Halle Berry genießt Mexiko-Urlaub

Sie haben es sich gut gehen lassen! Halle Berry (57) und ihre Liebsten genossen wohl einen wunderbaren und aufregenden Familienurlaub in Mexiko, wie sie ihren Followern mit ein paar Schnappschüssen auf Instagram zeigt. So sieht man die "Catwoman"-Berühmtheit beim Reiten auf einem Pferd am Meer entlang oder beim actionreichen Ausflug durch die Hügellandschaft auf einem Quad. Die entspannteren Momente genoss sie wohl beim Anschauen von Sonnenuntergängen auf ihrer Dachterrasse, während vor ihr im offenen Kamin ein kleines Feuer loderte. "Bis zum nächsten Mal, Cabo", schreibt die Beauty zu ihrem Beitrag.

Selbstverständlich war auch ihr Liebling Van Hunt (54) bei dem aufregenden Trip dabei. Welche tollen Momente das Paar regelmäßig zusammen erlebt, zeigt die Regisseurin in den sozialen Medien immer wieder. So veröffentlichte sie Anfang März anlässlich Vans 54. Geburtstages ein paar Schnappschüsse aus der gemeinsamen Vergangenheit. Dazu kommentierte sie die süße Botschaft: "Zähl nicht deine Kerzen, Baby, genieße einfach das schöne Leuchten!" Halle und der Sänger sind bereits seit 2020 in einer Beziehung.

Im Dezember sorgte Halle aber mit einem Bild auf Instagram für wilde Spekulationen. Während die Oscar-Gewinnerin irgendwo in der Wüste auf einem Stein sitzt und sexy in Unterwäsche posiert, haben ihre Follower nur Augen für die merkwürdigen braunen Klumpen neben ihren Füßen. "Was ist das für Kot da bei deinen Füßen?" oder "Bin ich der einzige, der die Kacke da sieht?", schreiben die User. Weitere schlossen sich an und traten eine Diskussion breit, ob es sich dabei um tierische oder doch eher menschliche Fäkalien handeln könnte. Eine Auflösung von Halle, die es möglicherweise besser wissen könnte, gab es jedoch nicht.

Instagram / halleberry Halle Berry und Van Hunt im Mexiko-Urlaub

Instagram /halleberry Schauspielerin Halle Berry

