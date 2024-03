Halle Berrys Menopause wurde für Genitalherpes gehalten!

Halle Berry (57) plaudert aus dem Nähkästchen. Im Gespräch mit der First Lady Jill Biden (72) beschreibt sie nun die skurrile Weise, wie sie von ihrer Menopause erfuhr. 2021 plagten die Schauspielerin nach dem Sex schlimme Schmerzen. "Ich fühlte mich, als hätte ich Rasierklingen in meiner Vagina", erinnert sich die "Catwoman"-Darstellerin laut People. Da der Leidensdruck so hoch war, ging sie schnell mit ihrem Anliegen zum Gynäkologen. "Er sagte: 'Sie haben den schlimmsten Fall von Herpes, den ich je gesehen habe.' Ich habe entgegnet: 'Herpes? Ich habe keinen Herpes!'" Ein Test bestätigte dies – mit der sexuell übertragbaren Krankheit hatten sich weder Halle noch ihr Partner Van Hunt (54) infiziert.

Der Arzt sei falsch informiert gewesen – in Wahrheit war der Hollywoodstar lediglich von einem extremen Fall von Scheidentrockenheit betroffen. "Im Nachhinein ist mir klar geworden, dass das ein Symptom der Perimenopause ist", erklärt Halle. Bis dato habe sie nicht gemerkt, dass sich ihre Menopause anbahnt. Die Fehldiagnose empfindet sie heute als Missstand: "Mein Arzt hatte keine Ahnung und hat mich nicht darauf vorbereitet." Es sei wichtig, ausreichend über Symptome zu sprechen und die Menopause zu normalisieren, damit anderen Frauen nicht dasselbe passiere wie ihr.

Mit ihrem Partner hat die zweifache Mutter nach einigen gescheiterten Beziehungen wohl endlich einen Glücksgriff gemacht. Das Paar, welches seit 2020 liiert ist, scheint überglücklich zu sein. "Er ist unglaublich. Er behandelt sie wie eine Königin. Sie nennt ihn ihren Seelenverwandten", will ein Insider laut People über die Liebe von Halle und Van wissen.

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Getty Images Van Hunt und Halle Berry bei den Oscars 2023

