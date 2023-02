Kim und Khloé Kardashian veranstalten sexy Sister-Shooting!

Diese Schwestern halten zusammen! Kim Kardashian (42) und ihre jüngere Schwester Khloé (38) wurden, genauso wie der Rest der Familie, dank ihrer eigenen Realityshow Keeping Up with the Kardashians auf der ganzen Welt berühmt. Die beiden Geschwister scheinen auch privat ein sehr gutes Verhältnis zu haben. Kim zeigte nun im Netz, wie sie und Khloé sich gegenseitig ablichten – und die Ergebnisse können sich sehen lassen!

Auf Instagram teilte die 42-Jährige einige Bilder, auf denen sie gemeinsam mit ihrer Schwester zu sehen ist. Das Duo posiert sexy in knappen Outfits. Beide tragen ein bauchfreies Oberteil und einen langen Rock mit Schlitz und Schleppe. Sie präsentieren ihre durchtrainierte Körpermitte. Auf weiteren Schnappschüssen ist zu sehen, wie Khloé vor einem Fotografen steht, während Kim auf dem Boden liegt und ebenfalls Fotos knipst. Offenbar um den besten Winkel ihrer Schwester zu erwischen.

Aber in dieser Familie geht es nicht immer so harmonisch zu. Insbesondere nach der gemeinsamen Silvesterfeier gab es Zickereien. Die Ex von Tristan Thompson (31) teilte eine Reihe von Polaroidbildern von den Feierlichkeiten. Kim kommentierte: "Sind das deine Polaroids oder meine?" Doch Khloé konterte: "Du hast meine gestohlen und ich habe sie zurückgestohlen. Ich schätze, wir sind jetzt quitt. Stimmungskiller."

Instagram / kimkardashian Kim und Khloé Kardashian, Februar 2023

Getty Images Kim Kardashian und Khloé Kardashian im Mai 2017 in New York City

Instagram / khloekardashian Polaroids von Khloé Kardashians Feier

