Lena Meyer-Landrut will nicht mit Bibi verglichen werden!

Musikerin Lena Meyer-Landrut (32) folgen knapp sechs Millionen Menschen auf Instagram. Viele würden diese Followerzahl als Chance sehen, im Influencer-Business Fuß zu fassen. Für Lena kommt das allerdings nicht infrage. Wie sie in einem Interview mit dem Spiegel deutlich macht, halte sie nicht viel davon, ihren Alltag auf Social Media zu teilen. Dass in dem Gespräch ein Vergleich zwischen ihr und Bianca Heinicke (31) gezogen wird, scheint der Sängerin gar nicht zu gefallen: "Ich würde mich nicht mit Bianca Heinicke vergleichen, weil ich nie mein Privatleben als Inhalt verkauft habe [...]. Ich fände es für mich total irre, wenn man hauptberuflich sich und seinen Alltag verkauft. Das wäre für mich untragbar."

Will Lena mit dieser Aussage etwa gegen Bianca sticheln? Vermutlich möchte die 32-Jährige dadurch einfach nur deutlich machen, dass sie von dem Alltagsgeschäft eines klassischen Influencers nicht besonders viel hält und sich davon distanzieren möchte. Lena spricht öffentlich nicht über ihr Privatleben, ihre Beziehung und ihre Familie. Das zu schützen, sei der "Loyal to Myself"-Interpretin sehr viel wert: "Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, dagegen juristisch vorzugehen. Ich habe glücklicherweise die finanziellen Mittel für gute Anwälte." Bei ihrem Social-Media-Auftritt liege ihr Fokus darauf, ihre Musik zu vermarkten.

Tatsächlich könnte sich Bianca etwas von Lenas Medienverhalten abgeschaut haben: Die YouTuberin, die seit dem Teenageralter ihr Geld damit verdient hat, ihr Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen, zog sich vor zwei Jahren komplett aus den sozialen Medien zurück. Im April dieses Jahres kehrte sie mit reflektierten Worten auf Instagram zurück: "Über zehn Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmaß als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte."

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Instagram / biancaheinicke Bibi Claßen, Influencerin

