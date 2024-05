Schlimmes Prügelvideo: Cassies Mann rechnet mit P. Diddy ab!

Erst vor wenigen Stunden wurde ein heftiges Video veröffentlicht, das mutmaßlich zeigt, wie P. Diddy (54) seine frühere Freundin Cassie Ventura (37) im Jahr 2016 misshandelte. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Musiker sie offenbar mit den Füßen tritt und sogar gewaltsam hinter sich herschleift. Nun äußert sich der Mann der Sängerin zu dem schockierenden Clip. "Männer, die Frauen schlagen, sind keine Männer", erklärte Alex Fine auf Instagram. Für ihn seien Männer, die so etwas zulassen würden, ebenfalls keine Männer.

Zudem erklärt Alex in seinem Statement: "Ich möchte, dass meine Kinder und jedes Kind in einer Welt leben, die für Frauen und Mädchen sicher ist, sie schützt und sie als gleichberechtigt behandelt." Der Fitnesstrainer bietet außerdem seine Hilfe an und beendet seinen Post mit der Telefonnummer einer Hotline für häusliche Gewalt. Seine Frau, die in dem Video mutmaßlich von Diddy getreten und zu Boden gerissen wird, äußerte sich bisher noch nicht.

Im vergangenen November hatte Cassie ihren Ex wegen Gewalt und sexuellem Missbrauch verklagt. Die beiden einigten sich zwar recht schnell, doch die Klage löste eine regelrechte Welle gegen Diddy aus. Danach meldeten sich mehrere Frauen zu Wort, denen der Rapper angeblich etwas angetan hatte. Er hingegen wies die Vorwürfe entschieden von sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / alexfine44 Cassie Ventura und ihr Mann Alex Fine im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de