Khloé Kardashian und ihr Ex Tristan zeigen sich harmonisch!

Es scheint, die Wogen haben sich geglättet: Khloé Kardashian (39) und Tristan Thompson (33) wurden bei einem NBA-Spiel gesehen. Wie man in dem Video auf der Plattform X sehen kann, besuchte die The Kardashians-Protagonistin ein Spiel ihres Verflossenen mit ihren gemeinsamen Kindern. Dabei teilten der Basketballer und seine Ex eine freundschaftliche Umarmung zur Begrüßung, bevor Töchterchen True (6) ihm stolz ihren VIP-Pass zeigte. Sie trug ein cooles rosafarbenes T-Shirt und silberne Cowboystiefel, während ihr kleiner Bruder Tatum (1) ein lässiges Basecap auf dem Kopf hatte. Außerdem hatte der jüngste Spross eine Mini-Version von Papas Trikot an – samt der Spielernummer 13 auf dem Rücken.

Die Beziehung zu Tristan aufrechtzuerhalten, ist für Khloé nicht einfach, wie sie in einem Interview mit tmrw zugab. Nachdem die Romanze zwischen den beiden unschön geendet hatte, würde sie am liebsten nie wieder mit ihm reden. "Aber ich möchte, dass meine Kinder eine wundervolle Beziehung mit ihrem Vater haben. Und wir können und glücklich schätzen, einen Papa zu haben, der für die Kleinen da sein möchte und uns unterstützt. Warum sollte ich das verhindern?", erklärte die Unternehmerin.

Im August 2016 wurde zum ersten Mal gemunkelt, dass Khloé und Tristan ein Paar sein könnten, was sie im Oktober des gleichen Jahres auf ihren Social-Media-Accounts bestätigten. Im April 2018 hießen sie die kleine True willkommen – einige Tage später wurde enthüllt, dass der Sportler seine Partnerin betrogen hatte. Während der darauffolgenden fünf Jahre kamen immer mehr Gerüchte dieser Art auf, bis sich der NBA-Spieler und die TV-Ikone im Jahr 2023 offiziell getrennt hatten.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihr Baby

