Justin und Hailey Bieber sehen Schwangerschaft als Neuanfang

Justin (30) und Hailey Bieber (27) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein. Das Ehepaar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Wie ein Insider nun gegenüber Entertainment Tonight verrät, sei dieser bedeutende Schritt für die werdenden Eltern eine Art Neuanfang. "Hailey und Justin freuen sich darauf, endlich eine eigene Familie zu haben. Sie freuen sich darauf, sich näherzukommen, gemeinsam zu lernen und diese schöne Erfahrung miteinander zu teilen", erklärt der Informant und fügt hinzu: "Sie glauben, dass die Elternschaft ihre Beziehung auf ein unantastbares Niveau heben und ihre Bindung noch weiter vertiefen wird."

Der Wunsch nach einem Neubeginn sei auch der Grund gewesen, weshalb das Paar vor Kurzem sein Eheversprechen erneuerte. In einer kleinen Zeremonie auf Hawaii gaben sich die beiden nochmals das Jawort. Auf Instagram teilten sie einige Fotos von dem besonderen Tag. Dabei gewährte Hailey auch erstmals einen Blick auf ihren Babybauch. Angeblich soll das Model bereits im sechsten Monat schwanger sein. Laut dem Insider habe das Ehepaar bewusst so lange gewartet, bevor es die Schwangerschaft publik machte: "Diese Erfahrung ist Hailey und Justin sehr heilig und sie wollten die Freude zuerst privat als Paar und in ihrem intimen Kreis teilen, bevor sie es der Welt mitteilen und die Nachricht öffentlich machen."

Kurz vor der Schwangerschaftsverkündung machten noch Gerüchte die Runde, die besagten, dass Justin und Hailey eine schwere Zeit durchleben würden. Diverse Medien spekulierten sogar über eine mögliche Scheidung. Vor allem, nachdem Haileys Papa Stephen Baldwin (58) im Netz dazu aufgerufen hatte, für seine Tochter und ihren Mann zu beten, waren sich viele Fans sicher, dass bei den Biebers der Haussegen schief hängt.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Mai 2024

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Justin Bieber, Ehepaar

