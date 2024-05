Katy Karrenbauer hilft Heinz Hoenigs Frau bei Wohnungssuche

Annika Kärsten-Hoenig kann sich auf die Hilfe ihrer Freundin verlassen! Ihr Mann Heinz Hoenig (72) hat derzeit mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer OP ist der Schauspieler auf dem Weg der Besserung. Da er aber noch lange in dem Berliner Krankenhaus bleiben muss, sucht seine Partnerin nun nach einer festen Wohnung in der Hauptstadt. Ihre langjährige Freundin Katy Karrenbauer (61) greift ihr da ein wenig unter die Arme. "Ein Daueraufenthalt im Hotel ist für sie finanziell nicht zu stemmen. Deshalb suche ich für sie eine bezahlbare Wohnung, in die sie für ein paar Monate mit ihren Kindern einziehen kann", erzählt die "Hinter Gittern – Der Frauenknast"-Darstellerin im Interview mit Bild.

Katy habe sich bereits im gesamten Bekanntenkreis umgehört, um für Annika eine Bleibe in den Bezirken Charlottenburg oder Schöneberg zu finden. Die Suche blieb bisher jedoch ohne Erfolg. Dennoch sind Annika und Heinz der ehemaligen Promi Big Brother-Teilnehmerin sehr dankbar. "Sie ist für mich auch eine tolle Gesprächspartnerin, der ich mich anvertrauen kann. Katy versteht mich, denn sie hat mit ihrem kranken Vater eine ähnlich schwere Situation wie ich mit Heinz. Leid schweißt zusammen, das war immer schon so", erzählt die 39-Jährige.

Nach der Operation an der Speiseröhre hat Heinz demnächst noch einen lebensnotwendigen Eingriff an der Aorta vor sich. Das ist jedoch ziemlich kostspielig, weshalb bereits ein Spendenkonto eröffnet wurde. Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat ist aufgrund seiner finanziellen Probleme nicht krankenversichert und deshalb auf die Gelder angewiesen.

