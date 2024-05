Wird Bianca Censori bald die Scheidung von Kanye einreichen?

Wer hätte es gedacht? Angeblich soll die Ehe von Kanye West (46) und Bianca Censori (29) bald vorbei sein. Zumindest berichtete das ein Insider nun gegenüber In Touch. Wie die Quelle erzählt, gehe Bianca davon aus, dass Kanye sie zu einem Pornostar machen will! Der Skandalsänger hat Ende April auf seinen Social-Media-Accounts verkündet, er hätte sein eigenes Pornofilmstudio gegründet und auch schon Businesspartner gefunden. Das soll seine Ehefrau allerdings etwas verängstigen. "Er stolziert mit ihr herum und zieht sie an, als wäre sie ein Pornostar! Jetzt weiß sie auch, warum. Bianca hatte sich darauf eingelassen, weil sie gehofft hatte, er würde sie zum Star machen. Aber das ist für sie wirklich zu viel", erklärt der Insider.

Schon einmal wurde eine Frau in Kanyes Leben wegen eines pornografischen Videos praktisch über Nacht berühmt: Seine Ex-Frau Kim Kardashian (43) konnte durch ein veröffentlichtes Sextape ihre erfolgreiche Karriere starten. Laut dem Insider ist genau das auch der Antrieb hinter Kanyes Filmstudio. Angeblich wolle er den Erfolg seiner Ex überschatten, indem er einen Blockbuster-Porno mit Bianca in der Hauptrolle dreht. Bianca will davon offenbar nichts wissen: "Sie hat durch ihn bereits ihre gewünschte Bekanntheit erlangt. Ihre Freunde meinen, sie ist bereit, zu gehen."

Die Beziehung von Bianca und Ye ist schon seit längerem ein ständiges Auf und Ab. Bereits Anfang des Monats wurden Gerüchte einer Scheidung in die Welt gesetzt, als die Villa des Künstlers ausgeräumt wurde. Wie Mirror damals berichtet hatte, haben Umzugshelfer Möbel, Kartons und Kisten aus dem Gebäude getragen. Allerdings seien weder Kanye noch Bianca zu diesem Zeitpunkt anwesend gewesen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kanyewest Bianca Censori

Anzeige Anzeige

ActionPress Kanye West, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Bianca und Kanye werden sich wirklich trennen? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube, das sind nur Gerüchte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de