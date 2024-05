Vor Abnahme: Khloé Kardashian hatte ungesundes Essverhalten

Khloé Kardashian (39) ist Teil einer der bekanntesten TV-Familien der Welt. Seit Jahren gibt die Beauty regelmäßige Einblicke in ihr Leben – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Das stellt sie mit ihrem aktuellen Auftritt im "SHE MD"-Podcast erneut unter Beweis. Dort thematisiert die zweifache Mutter die körperliche Veränderung, die sie in den vergangenen Jahren durchlaufen hat. "Gott, meine Reise zur Gewichtsabnahme. Es hat bei mir Jahre gedauert", erklärt Khloé und ergänzt: "Ich war eine große Gefühlsesserin. Wenn ich fertig war, dachte ich immer: 'Moment mal, ich fühle mich so gut beim Essen.' Und dann [fühlte ich mich] so schlecht danach."

Ihr gestörtes Essverhalten habe zu einem zunächst unbeugbaren Zyklus geführt, der sich in den vergangenen Jahren immer wiederholte. Jede Mahlzeit, die aufgrund ihrer Gefühle und Emotionen stattgefunden hatte, löste in ihr ein Schuldbewusstsein aus. "Und dann würde ich weinen und es wahrscheinlich wieder tun, weil ich traurig war und das Eis wieder brauchte", erklärt der The Kardashians-Star weiter. Dennoch habe sie diesen letztlich brechen können. Seither habe Khloé einen gesünderen Lebensstil für sich gefunden. Auf dem Weg dorthin habe ihr vor allem eins geholfen: "Ich habe mir viel Zeit genommen und es einfach in Ruhe angehen lassen."

Zuletzt machte Khloé mit einem anderen privaten Anliegen von sich reden: ihrem Liebesleben. Aktuell scheint sie ihr Single-Dasein in vollen Zügen zu genießen. Das wollte ein Insider wissen. Gegenüber Us Weekly berichtete die Quelle vor wenigen Wochen: "Khloé datet derzeit niemanden. Sie konzentriert sich darauf, Mutter zu sein und ist damit im Moment sehr glücklich." Derzeit sollen andere Dinge in ihrem Leben im Vordergrund stehen – allem voran ihre Familie. "An Liebe denkt sie im Moment nicht", meinte der Informant deswegen abschließend.

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Tochter True und Sohn Tatum

