Süße Fotos: König Felipe und Letizia feiern 20 Jahre Ehe

König Felipe (56) und Königin Letizia von Spanien (51) feiern einen echten Meilenstein in ihrer Ehe. Die beiden sind bereits seit 20 Jahren miteinander verheiratet. Zu diesem besonderen Anlass teilt der spanische Königspalast nun ein paar neue Aufnahmen, die Felipe und Letizia zusammen mit ihren Töchtern Prinzessin Leonor (18) und Prinzessin Sofía (17) zeigen. Auf den Bildern, die Hello! Magazine vorliegen, posiert die Familie strahlend auf dem idyllischen Gelände des Palastes in Madrid – besonders Felipe wirkt auf den Schnappschüssen sehr stolz auf seine Familie.

Für das Fotoshooting wählten die vier eher schlichte Outfits. Felipe schlüpfte in einen hellgrauen Anzug, während seine Liebste auf ein wenig Farbe setzte. Die ehemalige spanische Moderatorin trug einen roten Blazer und kombinierte dazu eine weiße Hose sowie die passenden Sneaker. Ihre älteste Tochter tat es ihrer Mutter beinahe gleich – nur dass sie ihren Look mit einem himmelblauen Blazer abrundete. Leonors Schwester Sofía machte in einer Jeans und einem kurzen cremefarbenen Jäckchen ebenfalls eine hervorragende Figur.

2003 wurde bekannt, dass sich Felipe und Letizia daten. Die beiden hatten sich bereits ein Jahr zuvor kennen und lieben gelernt. Sie heirateten schließlich am 22. Mai 2004 in der pompösen Almudena-Kathedrale. In Spanien verfolgten mehr als 25 Millionen Menschen die Vermählung. Damit ist ihre Hochzeit das meist gesehene Ereignis in der Geschichte des spanischen Fernsehens.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Letizia, Prinzessin Sofia, Prinzessin Leonor und König Felipe von Spanien

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Letizia und König Felipe bei ihrer Hochzeit im Mai 2004

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die neuen Aufnahmen von den spanischen Royals? Sehr süß! Auf mich wirken sie etwas gestellt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de