Patricia Blancos Freund will Trennung: Sie lässt es nicht zu

Nicht mit Patricia Blanco (52)! Die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin ist seit circa vier Jahren mit ihrem Partner Andreas Ellermann liiert. 2020 war der Immobilienprofi sogar vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen. Weil der Reality-TV-Bekanntheit der Antrag nicht gefallen hatte, wiederholte sie ihn kurzerhand vor wenigen Monaten. Nun soll es bei den Turteltauben allerdings so sehr kriseln, dass Andreas sich trennen möchte, doch Patricia lässt das nicht zu!

Die beiden verbrachten gerade einen schönen gemeinsamen Urlaub. In Kitzbühel kam es aber zum großen Streit, woraufhin Andreas auf Social Media verkündete: "Ich habe dich so geliebt und bin leider enttäuscht worden. Ich weine nur noch. Ich habe alles gegeben und doch verloren." Gegenüber Bild räumte die Tochter von Roberto Blanco (85) ein: "Ich habe Fehler gemacht, mache jetzt eine Therapie." Doch die 52-Jährige will die Entscheidung ihres Schatzes nicht akzeptieren: "Aber ich trenne mich nicht! Andreas ist der Mann, den ich liebe und eines Tages heiraten möchte."

Patricia hatte erst im November vergangenen Jahres um die Hand ihres Andreas angehalten. Als Drag-Queen kostümiert, hatte die Beauty die Bühne in der Bar von Olivia Jones (53) gerockt – und ihrem Partner die Frage aller Fragen gestellt. Sie hatte ihm damit offenbar zeigen wollen, wie sie sich diesen besonderen Moment vorstellt.

Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Juni 2022

Unternehmer Andreas Ellermann und TV-Gesicht Patricia Blanco

Patricia Blanco und ihr Partner Andreas Ellermann, Mai 2022

