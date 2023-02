Brendan Fraser ist bereit für Fortsetzung von "Die Mumie"!

Dürfen sich die Fans freuen? Brendan Fraser (54) erlangte durch den Film "Die Mumie" sehr viel Ruhm. An der Seite von Rachel Weisz (52) und weiteren Schauspielern machte er Ende der 90er-Jahre den Kinobesuch für viele Menschen zu einem wahren Erlebnis. Im Jahr 2001 erschien dann die Fortsetzung "Die Mumie kehrt zurück" und im Jahr 2008 noch ein dritter Teil. Jetzt deutete er an: Brendan hat Lust auf einen weiteren Teil der Filmreihe!

Im Talk mit The Awardist erklärte der mittlerweile 54-Jährige: "Ein etwaiger vierter Teil hört sich für mich nach sehr viel Spaß an. Ich habe immer Lust auf ein neues Projekt." Zudem witzelte der Darsteller: "Ich denke, ich war nie bekannter als zu Zeiten von 'Die Mumie', und ich war auch nie so unbezahlt, wie ich es momentan bin. Also verbreitet gerne, dass ich Lust habe."

Ob die Filmreihe tatsächlich fortgesetzt wird, sei derzeit unklar. Doch was im Falle davon feststeht: Brendan wäre auch vor der Kamera um einige Jahre älter als zu Zeiten des ersten Teils von "Die Mumie". Dazu meinte der Schauspieler jedoch vor Kurzem: "Ich sehe nicht mehr so aus wie damals und das will ich auch nicht unbedingt."

Brendan Fraser und Rachel Weisz in "Die Mumie kehrt zurück"

Brendan Fraser und Rachel Weisz in "Die Mumie"

Brendan Fraser in der "The Howard Stern Show" 2023

