Brendan Fraser fühlte sich nach Übergriff wie ein Kleinkind

Brendan Fraser (54) war Anfang der 90er Jahre der ganz große Durchbruch gelungen. Mit Filmen wie "George – Der aus dem Dschungel kam" oder "Die Mumie", wurde er zum gefeierten Star. 2008 zog sich der Schauspieler aber auf einmal zurück und feierte erst vor wenigen Jahren sein Comeback. Auslöser für diese Auszeit war ein sexueller Übergriff auf ihn. In einem Interview ließ Brendan das noch einmal alles Revue passieren!

Gegenüber GQ verriet der heute 54-Jährige, dass er sich nach der sexuellen Belästigung von Philip Berk zurückgezogen hatte, weil er absolut am Boden war. "Ich fühlte mich krank. Ich fühlte mich einfach wie ein kleines Kind", erklärte er im Interview und fügte hinzu: "Ich hatte das Gefühl, als hätte ich einen Ball im Hals. Ich dachte echt, ich müsste weinen."

Mittlerweile liegt all das aber hinter dem Hollywoodstar – denn in diesem Jahr wurde seine Karriere mit einem Oscar gekrönt. Für "The Whale" wurde der US-Amerikaner als bester Schauspieler ausgezeichnet. "Mein Gott. Ich danke der Academy für diese Ehre", konnte er seine Ehrung kaum fassen.

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Brendan Fraser in "George – Der aus dem Dschungel kam"

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser bei der 95. Oscarverleihung

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de