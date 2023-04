Nach "The Whale"-Erfolg: Brendan Fraser will Muskeln zurück

Er ist zurück in den Kreisen Hollywoods! Mit seinem neuen Film "The Whale" gewann Brendan Fraser (54) einige Preise, darunter sogar den Oscar als "Bester Hauptdarsteller". Lange war es ruhig um den Schauspieler, der nun wieder in Hollywood Fuß fassen will. Für sein Leinwand-Comeback ist er wohl bereit, einiges zu tun. Ein Insider behauptet jetzt, dass Brendan seinen Körper für seine Karriere verändern will!

Ein Insider behauptet jetzt gegenüber RadarOnline, dass Brendan viel Zeit darin investiere, seinen Waschbrettbauch zurückzubekommen. "Er geht heimlich ins Fitnessstudio und versucht seinen alten Körper wiederzubekommen. Er will auf natürliche Weise Gewicht verlieren, nicht mit Ozempic oder einer OP. Das ist in seinem Alter aber nicht einfach", deutet der Insider an. Nach Jahren abseits des Rampenlichtes wolle Brendan zurück zur Spitze und auch dort bleiben. Sein Management lehnte diese Behauptung aber bereits ab.

Ein weiterer Insider erklärt, dass Brendan noch mehr Erfolge einheimsen könnte, wenn er wieder muskulöser wäre. "In Hollywood geht es immer mehr um das Aussehen als um das Talent. Wenn er wieder ein Sixpack hätte, könnte er erfolgreicher als Brad Pitt (59) werden", behauptet der Insider.

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser, seine Söhne und Jeanne Moore im Rahmen der 2023 Vanity Fair Oscar Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de