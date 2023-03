Nach Oscar-Trubel: Brendan Fraser genießt Date mit Freundin

Seine wohlverdiente Ruhe verbringt Brendan Fraser (54) mit seiner Freundin! Seit der Oscar-Verleihung geht es bei dem Schauspieler Schlag auf Schlag. Für seine Darbietung in "The Whale" gewann er in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" den heiß begehrten Goldjungen. Nach den Awards ebbte der Trubel um seine Person nicht allzu schnell ab, doch das Ganze scheint sich jetzt gelegt zu haben. Nun wurde Brendan bei einem Abendessen mit seiner Liebsten gesichtet.

Auf Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, wurde das Paar von Paparazzi auf dem Weg zu einem Dinner in Westchester County im Bundesstaat New York erwischt. Für das Treffen schmissen sich sowohl Brendan als auch Jeanne Moore in lässige Klamotten. Der 54-Jährige trug eine schwarze Jeans und eine dunkle Bomberjacke, als er vom Parkplatz in Richtung Restaurant lief. Jeanne tat es Brendan gleich und entschied sich für ein bequemes Outfit: Die Haarstylistin kombinierte eine blaue Jeans mit einem weißen T-Shirt und einem beigen Cardigan.

Die Blondine und der Hollywoodstar halten ihre Romanze äußerst privat. Öffentliche Auftritte sind eine Seltenheit – bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig im vergangenen September gaben Brendan und Jeanne ihr Red-Carpet-Debüt.

Getty Images Jeanne Moore mit Brendan Fraser bei den Screen Actors Guild Awards, Februar 2023

Getty Images Brendan Fraser, Schauspieler

Getty Images Brendan Fraser mit Jeanne Moore bei den Filmfestspielen von Venedig

