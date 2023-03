Brendan Frasers Söhne scherzen über den Humor ihres Vaters

Seine Söhne äußern sich ohne Filter! Brendan Fraser (54) ist einer der großen Gewinner der diesjährigen Academy Awards und ergatterte den beliebten Preis in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für seine Darbietung im Film "The Whale". Seine Familie rund um die Söhne Holden und Leland – sowie seine Liebste Jeanne Moore – begleiteten den Schauspieler zur Oscar-Verleihung. Auf dem roten Teppich gaben sie so einige Interviews, und: Brendans Söhne scherzten über den Humor ihres berühmten Vaters!

Im Talk mit ET witzelte Holden: "Am Ende einer Konversation sagen mein Bruder und ich oft: 'Oh yeah, right". Mein Vater meint dann als Antwort oft: 'Left"." Leland äußerte des Weiteren: "Ich denke aber mein persönlicher Favorit von Papas "Witzen" ist der: Als wir Kinder waren und ich meinte: 'Ich mag kein Brokkoli', sagte Papa im Anschluss: 'Aber Brokkoli mag dich'." Die Witze von Brendan seien einfach nicht das Wahre, scheinen sich die Geschwister sicher. "Aber man muss ihm schon lassen, dass er echt cool drauf ist", schilderte Holden.

Wie cool Brendan als Vater ist, das zeigte er vor Kurzem wohl, als er mit Leland eine Party im angesagten "Whiskey a Go Go"-Klub besuchte. Im Rahmen davon wurde dem "Die Mumie"-Darsteller zudem eine große Ehre zuteil, denn viele Klubbesucher gratulierten dem Filmhelden anscheinend zu seinem Oscar-Gewinn. In dem Klub unterschrieb Brendan außerdem auch an der legendären "Performer's Wall".

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser, seine Söhne und Jeanne Moore im Rahmen der 2023 Vanity Fair Oscar Party

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de