Nach Oscar-Sieg: Brendan Fraser feiert ausgelassen mit Sohn!

Er war einer der großen Gewinner! Brendan Fraser (54) konnte im Rahmen der Academy Award-Verleihung, die vor Kurzem in Los Angeles stattfand, so richtig abräumen. Der Filmstar gewann den Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für seine Schauspielleistung im Streifen "The Whale". Diesen Erfolg darf der Film-Darsteller natürlich auch gebührend feiern – und das ließ er sich nicht zweimal sagen: Jetzt feierte Brendan gemeinsam mit seinem Sohn auf dem bekannten Sunset Strip!

Wie TMZ berichtet, mischten sich der "Die Mumie"-Darsteller und sein Sohn Leland am vergangenen Montagabend unter die Gäste im "Whiskey a Go Go"-Club. Die Location sei bekannt für spontane Live-Auftritte – vorrangig aufgeführt von Rock-Musikern. Leland sei sogar auf die Bühne gesprungen, um eine der Bands mit einem Gitarren-Showdown zu unterstützen. Sein Vater hingegen habe seine Unterschrift an der sogenannten "Performer's Wall" hinterlassen. Es heißt, viele Clubbesucher hätten Brendan zu seinem Oscar-Gewinn gratuliert.

Seinen Sieg im Rahmen der prestigeträchtigen Filmpreisverleihung schätzt der 54-Jährige sehr – er konnte sich schließlich gegen Hollywood-Größen wie Austin Butler (31) oder auch Colin Farrell (46) durchsetzen. Seine Dankesrede fiel emotional aus und der "The Whale"-Darsteller meinte: "Ich danke der Academy für diese Ehre. [...] Es ist mir eine Ehre, mit diesen Talenten nominiert gewesen zu sein."

Getty Images Brendan Fraser, seine Söhne und Jeanne Moore im Rahmen der 2023 Vanity Fair Oscar Party

Getty Images Brendan Fraser im Jahr 2023

Getty Images Brendan Fraser im Rahmen der Vanity Fair Oscar Party 2023

