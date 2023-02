Inmitten des Dramas: Ein neues Lebenszeichen von Peter Klein

Er meldet sich bei seinen Fans! Peter Klein sorgt momentan für zahlreiche Schlagzeilen. Der Noch-Ehemann von Iris Klein (55) soll eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) gehabt haben. Während die Mutter von Daniela Katzenberger (36) sich regelmäßig bei ihren Followern mit meist traurigen Updates meldet, und Yvonne auch hin und wieder etwas postet, hält sich der Muskelmann relativ bedeckt. Am Wochenende gestand er, sich in die "Pastewka"-Bekanntheit verliebt zu haben. Dann wurde es wieder still – aber jetzt ist Peter zurück!

In seiner Instagram-Story teilte er zwei Sequenzen: Der Influencer erzählte, dass bei ihm nun ziemlich viel Haushalt anstehe – daraufhin wünschte er seiner Community einen "schönen Tag". Doch dann schien Peter etwas emotional zu werden. "Wenigstens das Wetter ist schön im Moment", schrieb er zu einem Video, in dem er seine Augen unter einer Sonnenbrille versteckt. Das Drama scheint ihn doch ganz schön mitzunehmen.

"Ich muss mal raus, unter Menschen", betonte er weiter. Peter scheint sich ablenken zu wollen. Auch Iris versucht wohl, diese schwierige Zeit zu verarbeiten. Dafür wählt sie jedoch einen anderen Weg – sie tauscht sich mit ihren Followern aus. Zuletzt teilte sie eine traurige Story: "Mein Valentinstag. Alleine im Hotel und eine kalte Pizza", textete sie und versah ihre Worte mit einem weinenden Emoji.

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / peterklein_official Peter Klein, Dschungelbegleitung von Lucas Cordalis

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Februar 2023

