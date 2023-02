Alte Peter-Aufnahmen: Iris Klein schwelgt in Erinnerungen

Iris Klein (55) erinnert sich schmerzhaft an bessere Tage. Vor einigen Wochen hatte die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin Peter Klein vorgeworfen, sie mit Yvonne Woelke (41) zu betrügen. Am Wochenende gab ihr Mann schließlich zu, tatsächlich Gefühle für die einstige Miss Germany entwickelt zu haben. Seither steht es schlecht um eine Versöhnung des Ehepaars. Im Netz trauert Iris nun um ihre Zeit mit Peter.

Seit mehreren Wochen gewährt Iris ihren Followern täglich einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Ihre aktuelle Lage beschönigt die 55-Jährige dabei nicht – im Gegenteil! Auf Instagram filmt sich Iris nun dabei, wie sie sich Ausschnitte aus der Dokusoap ihrer Tochter Daniela Katzenberger (36) ansieht. Ebenso wie deren Ehemann Lucas (55) und ihre Tochter flimmern in der besagten Folge auch Iris und ihr Verflossener über den Bildschirm. "Da war die Welt noch in Ordnung", trauert die Influencerin, während sie und Peter freudestrahlend beim Tanzen zu sehen sind.

Ebenso wie die Tatsache, dass Peter sich tatsächlich in eine andere Frau verliebt hat, muss Iris auch verkraften, dass ihr Ehemann ihr die Schuld für seine Gefühle gibt – immerhin habe die Eifersucht der TV-Bekanntheit ihn in Yvonnes Arme getrieben. "Ich habe halt für mich gemerkt, dass ich mich immer weiter von meiner Frau entferne dadurch und die Gefühle zu meiner Frau immer weniger wurden", argumentierte er in seiner Instagram-Story.

Iris Klein, Reality-TV-Darstellerin

Peter und Iris Klein

Iris Klein im Februar 2023

