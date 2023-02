Glücklich mit Gerald: Hat Anna Heiser ein Liebesgeheimnis?

Anna Heiser (32) fand ihre große Liebe im Fernsehen. 2017 lernte sie in der Kuppelshow Bauer sucht Frau den Landwirt Gerald kennen und lieben. Inzwischen leben die beiden auf seiner Farm in Namibia – im vergangenen November machten sie ihre Familie mit der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes komplett. Im Netz nimmt die TV-Bekanntheit ihre Community durch den Alltag mit Gerald, Leon und Alina mit. Nun verriet sie auch, was sie für ihr Liebesglück tut.

Auf Instagram wurde Anna nach dem Geheimrezept für eine glückliche Beziehung gefragt. "Ich glaube, es gibt keinen Masterplan für eine gute Ehe. Eine Ehe besteht aus Höhen und Tiefen", stellte sie daraufhin klar und teilte ein verliebtes Pärchenbild mit ihrem Gerald. Nur ein wichtiges Fundament müsse immer stimmen: "Solange die Liebe da ist, wird man alle Probleme meistern können."

Dass eine Ehe Arbeit bedeute und keineswegs wie im Film sei, hatte Anna zuvor schon mehrfach betont. Sie wolle jedoch stets für ihre Beziehung kämpfen und kein Teil der Wegwerfgesellschaft sein. "Denn es gibt keine perfekte Ehe – jeder macht Fehler und solange man an sich arbeitet, lohnt sich die Reparatur", hatte die Auswanderin betont.

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Paar

Anzeige

Instagram / gerald_r._heiser Bauer Gerald Heiser mit seiner Frau Anna und seinem Sohn Leon

Anzeige

Instagram / gerald_r._heiser Gerald und Anna Heiser im Dezember 2019 in Namibia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de