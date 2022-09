"Jeder macht Fehler": Hat Anna Heiser keine perfekte Ehe?

Deutet Anna Heiser (32) Eheprobleme an? 2017 hatte die Blondine bei Bauer sucht Frau den Landwirt Gerald kennengelernt und sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Ein Jahr später schritten sie vor den Traualtar, 2020 kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Doch damit ist die Nachwuchsplanung des Paares noch nicht abgeschlossen: Anna ist wieder schwanger. Trotz ihrer wachsenden Familie ist bei der Ex-Datingshow-Kandidatin aber offenbar nicht immer alles rosig: Anna teilte nun einen nachdenklichen Post.

In einem Instagram-Beitrag schrieb die 32-Jährige, dass sie als kleines Kind ein idealisiertes Bild einer Beziehung hatte: "Der damalige Plan für mein Leben ähnelte einem Disney-Film. [...] So etwas wie Streitigkeiten, Diskussionen, Krisen gab es in meiner damaligen Vorstellung nicht." Heute wisse sie jedoch, dass jede Beziehung und jede Ehe Arbeit bedeute. "Sobald die Schmetterlinge im Bauch weniger werden, fängt das reale Leben an. Man merkt mit der Zeit, dass der Partner vielleicht doch nicht so perfekt ist, wie man es dachte", betonte die gebürtige Polin. In der heutigen Welt der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten neige man ihres Erachtens dazu, sich gar nicht erst mit Beziehungsproblemen zu befassen.

Anna möchte jedoch kein Teil dieser Wegwerfgesellschaft sein, die sie beschreibt. "Denn es gibt keine perfekte Ehe – jeder macht Fehler und solange man an sich arbeitet, lohnt sich die Reparatur", hielt die Namibia-Auswanderin fest.

Anna Heiser mit ihrem Mann Gerald und ihrem Sohn Leon

Bauer Gerald und seine Anna

Anna und ihr Partner Gerald

