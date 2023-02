"Let's Dance"-Knossi holte sich Tipps von Sophia Thomalla

Wie wird Knossi (36) sich bei Let's Dance schlagen? Der Netz-Star wird ab morgen sein Können auf dem Tanzparkett beweisen und mit allerlei anderen Stars und Sternchen um den Titel "Dancing Star 2023" kämpfen. Neben ihm werden auch weitere Social-Media-Bekanntheiten den Schritt ins TV wagen. Unter anderen sind die YouTuberinnen Sally Özcan und Julia Beautx (23) mit dabei. Mit Promiflash plauderte Knossi über seine Teilnahme an der Show.

Der 36-Jährige verriet Promiflash, dass er sich Ratschläge bei ehemaligen Kandidaten eingeholt habe: "Mit Mathias Mester (36) und Mike Singer (23) war ich im Austausch. Aber die Tipps waren gleich: 'Ohje'." Die Moderatorin Sophia Thomalla (33) hatte sich 2010 gemeinsam mit Massimo Sinató (42) den Sieg holen können. Auch mit ihr habe Knossi im Voraus der Show gesprochen: "Auch Sophia Thomalla hat gleich gesagt, es wird hart und es ist wichtig, dass du alles gibst. Du musst dich da voll drauf einlassen."

Auch wenn die Teilnahme sicherlich eine Herausforderung für den Internet-Star wird, so freut Knossi, der bürgerlich Jens heißt, sich doch sehr darauf. "Mir macht es so viel Spaß, die Emotionen der anderen zu sehen. Jurybewertungen spielen für mich erst mal keine Rolle, ich versuche alles erst mal zu genießen", gab er an.

RTL Knossi, "Let's Dance"-Kandidat

Getty Images Sophia Thomalla und Massimo Sinató im Jahr 2010

Getty Images Knossi im August 2020 in Köln

