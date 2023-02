"Let's Dance" 2023: Knossi entschuldigt sich jetzt schon

Was können Zuschauer von Knossi (36) erwarten? Am Freitagabend ist es endlich soweit: Es beginnt die neue Staffel von Let's Dance. In der großen Kennlern-Show erfahren die Fans, wie die Promis so ticken und mit welchem Profitänzer sie die nächsten Wochen verbringen dürfen. Mit von der Partie ist auch der Entertainer Knossi. Der Comedian gibt zu: Das Tanzen sei nicht gerade seine Stärke. Knossi ahnt jetzt schon, welche Bilder er den Zuschauern liefern wird!

"Ich habe mich jahrelang nicht bewegt. Ich habe noch nie in meinem Leben getanzt. Ich habe keine Vorerfahrung. Ich will mich jetzt schon bei allen Zuschauern entschuldigen", meinte Knossi im Interview mit RTL. "Let's Dance" werde eine sehr große Herausforderung für ihn sein, der er sich aber stellen wolle, betonte der Streamer.

Doch wie sollte die Profitänzerin sein, die aus Knossi einen richtigen Tänzer zaubern soll? "Sie muss natürlich Geduld haben, ich brauche auch eine straffe Führung", weiß der 36-Jährige. Seine Familie würde zumindest schon Kathrin Menzinger (34) an seiner Seite sehen, meinte Knossi.

