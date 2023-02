"Make Love, Fake Love"-Luisa wegen Max im Gefühlschaos!

Luisa ist total durcheinander! Bei Make Love, Fake Love geht es ordentlich ab – und mitten drin befindet sich der Freund der Tanzlehrerin: Max Bornmann. Er buhlt jedoch nicht direkt um Yeliz Koc (29), sondern eigentlich um das Preisgeld. Dafür ist er jedoch bereit, ziemlich weit zu gehen. So verbrachte er mit Yeliz bereits eine Nacht zusammen und ging unter der Bettdecke ganz schön auf Tuchfühlung. Luisa ist deswegen total verunsichert – könnte die Blondine ihrem Partner verzeihen?

In der neunten Episode der Kuppelshow muss Luisa mitansehen, wie Max auch weiterhin mit Yeliz flirtet, sie küsst und ihr sogar Geschenke in seiner Hose macht. Die Beauty kann es kaum noch ertragen, was sich in der TV-Villa zwischen ihrem Freund und der Bachelor-Bekanntheit abspielt. "Dieses Ungewisse macht mich gerade einfach am allermeisten fertig. [...] und auch, dass ich nicht mehr einschätzen kann, ob er mich überhaupt noch liebt. Das ist so schlimm gerade", gestand sie im Einzelinterview. Ob sie ihm verzeihen könne, wisse sie aktuell noch nicht.

Max fühlt sich jedoch nicht wirklich schlecht bezüglich seiner Fummelei mit Yeliz – im Gegenteil. "Es ist natürlich klar, dass man so was nicht macht. Mein Problem ist aber: Ich hab kein schlechtes Gewissen und da überschreitet man eine Grenze vielleicht etwas leichter", hatte der Hottie gegenüber Promiflash dazu erklärt. Jedoch habe er nicht geplant, so weit zu gehen.

"Make Love, Fake Love" ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+

Max Bornmann, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Luisa bei "Make Love, Fake Love"

Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

