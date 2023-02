"Make Love, Fake Love"-Wirrwarr: Jannik hat Max voll satt!

Ihm reicht es langsam! Bei Make Love, Fake Love befindet sich Yeliz Koc (29) in einem riesengroßen Gefühlschaos. Die Influencerin muss nicht nur herausfinden, wer von den Teilnehmern vergeben ist – zudem hat sie mittlerweile ihre Favoriten. Mit Jannik Kontalis und Max Bornmann steckt die Beauty irgendwie in einer Art Dreiecksbeziehung. Besonders Jannik findet, dass das nicht sein müsste: Er will Yeliz ganz für sich alleine!

In der bereits neunten "Make Love, Fake Love"-Folge ist einmal mehr sichtbar, dass der TikToker ziemlich leidet, wenn Yeliz und Max zusammen sind. Besonders schlimm für Jannik: Die beiden flirten, was das Zeug hält. Vermutlich ist es da gut für ihn, dass er noch nicht ahnt, was in ihrer gemeinsamen Nacht unter

der Bettdecke passierte. "Natürlich ist es kein schönes Gefühl, wenn Yeliz da mit einem anderen Mann rumknutscht. Gerade mit Max, der mir echt Nerven raubt", merkte der Influencer an. So langsam verliert der Beau offenbar die Geduld: "Ich habe keine Lust mehr, Yeliz zu teilen."

Doch immer wieder keimt in Jannik die Hoffnung auf. Beispielsweise wenn er und Yeliz süße Momente zusammen haben, die sein Herz höherschlagen lassen – ein kleiner Schmatzer der Ex-Bachelor-Kandidatin tut es auch schon. "Der Kuss war sehr schön. Das gibt mir Sicherheit", schwärmte der Kuppelshow-Teilnehmer im Einzelinterview.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

