"Perfect Addiction"-Training: Für Matthew Noszka war es hart

Matthew Noszka (30) hat eine schwere Zeit hinter sich. Aktuell zieht es die Romantik-Fans in die Kinos: Der Hottie ist als der MMA-Champion Jax Deneris in "Perfect Addiction" auf den Leinwänden zu sehen. Für seine Rolle in dem Liebesdrama musste Matthew in der Kampfsportart topfit sein. Doch während für seine Co-Stars Kiana Madeira (30) und Ross Butler (32) das Training kein Problem war, hatte der Schauspieler mit sich zu kämpfen. Im Promiflash-Interview verriet Matthew, was ihm zu schaffen machte.

Gegenüber Promiflash machte der 30-Jährige klar, dass er körperlich eigentlich in Topform war, er aber mit zwei Schicksalsschlägen konfrontiert wurde: Bevor er die Zusage für "Perfect Addiction" bekam, musste er den Tod seines Vaters Daniel verarbeiten und sich gleichzeitig von einem schweren Autounfall erholen. Aufgeben kam für Matthew aber nicht infrage: "In der Minute, in der ich erfahren hab, dass ich die Rolle habe, habe ich sofort angefangen zu trainieren. [...] Ich wollte körperlich und mental stark sein."

Vor Beginn der Dreharbeiten an bekam Matthew zusätzliche Unterstützung von einem Ju-Jutsu-Lehrer, wie er ebenfalls im Promiflash-Interview verriet: "Das Training hart – ich trainierte zweimal am Tag. [...] Es war hart, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt." Aber auch während der Dreharbeiten lief es für Matthew nicht immer optimal: Er verletzte sich einige Male. "Das war für mich das Schwerste: Ich nahm vor den Drehs Medikamente. Für mich waren Sanitäter vor Ort", erinnerte sich das Model.

Anzeige

Getty Images Matthew Noszka, Schauspieler

Anzeige

Constantin Film Verleih / Krzysztof Wiktor Ross Butler und Matthew Noszka in "Perfect Addiction"

Anzeige

Getty Images Matthew Noszka, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de