Bad Guy: So denkt “Perfect Addiction”-Matthew über die Rolle

Das denkt Matthew Noszka (30) über seine Rolle in "Perfect Addiction"! Aktuell ist der Schauspieler auf den internationalen Kinoleinwänden zu sehen – und überrascht Romantik-Fans mit seiner Rolle des MMA-Champions Jax Deneris. Doch sehr beliebt ist sein Charakter bei den Fans sicherlich nicht: Jax betrügt seine Freundin Sienna mit ihrer jüngeren Schwester! Jetzt verriet Matthew gegenüber Promiflash, dass er genau deshalb gar keine Lust auf seine düstere Rolle hatte!

Im Promiflash-Interview machte der 30-Jährige deutlich, dass er lieber Ross Butlers (32) Rolle übernommen hätte: "Ich mochte Kaydens Rolle sehr. Ich mochte den Helden. [...] Ich wollte der gute Kerl sein." Da er kurz zuvor seinen Vater verloren hatte, war Matthew zu dieser Zeit sehr wütend: "Ich glaubte nicht, dass ich den Respekt bekam, den ich verdient hatte. [...] Jax gab mir die Möglichkeit, damit umzugehen."

Obwohl er kein großer Fan des Bösewichts Jax war, gibt es auch eine Charaktereigenschaft, die Matthew an seiner Rolle schätzte: "Das, was ich vor allem an Jax mochte, war seine Fähigkeit, seinen Schmerz zu verstecken. Außerdem ergänzte das Model gegenüber Promiflash, dass er die Entwicklung des Charakters mochte: "Hoffentlich mögen die Leute dennoch seinen Charakter und verstehen, dass er eine Menge durchmachen musste."

Matthew Noszka, Schauspieler

Ross Butler und Matthew Noszka in "Perfect Addiction"

Matthew Noszka, Schauspieler

