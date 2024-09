Er spielt die männliche Hauptrolle in Kim Kardashians Serie

Die neue Serie "All's Fair" wird mit Spannung erwartet. Bisher drehten sich die meisten Schlagzeilen um die Hauptdarstellerin Kim Kardashian (43). Nun gibt es News zur männlichen Hauptrolle: Matthew Noszka (31) wird Chase Monroe verkörpern und an der Seite der Reality-TV-Berühmtheit über die Bildschirme flimmern. Auf Instagram bestätigt der "No Hard Feelings"-Darsteller die Nachricht und schwärmt: "Das wird ein Riesenspaß!" Darüber hinaus bedankt er sich bei dem Regisseur des Projekts für die interessante Rolle. "Vielen Dank an Ryan Murphy (58), der mich zu einem NFL-Quarterback gemacht hat", teasert das Model an.

Kim selbst schlüpft für das Drama in die Rolle einer Scheidungsanwältin aus Los Angeles, die eine ausschließlich weibliche Kanzlei leitet. Laut TMZ basiert die Show auf dem echten Leben der Juristin Laura Wasser (56). Pikanterweise arbeitete sie die Scheidungen des The Kardashians-Stars Kris Humphries (39) und Kanye West (47) aus. Die Gründerin der Shapewear-Marke Skims war sogar schon im Podcast der Staranwältin zu Gast.

Während Kim durch ihr Jurastudium schon auf die Serie vorbereitet ist, wird Matthew für die Rolle als Profisportler viel trainieren müssen. Damit kennt sich der 31-Jährige allerdings bestens aus, denn in dem Liebesdrama "Perfect Addiction" spielte der US-Amerikaner einen MMA-Kämpfer. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten war der Blondschopf in einen Autounfall verwickelt, doch davon ließ er sich nicht abschrecken. "In der Minute, in der ich erfahren habe, dass ich die Rolle habe, habe ich sofort angefangen zu trainieren. [...] Ich wollte körperlich und mental stark sein", verriet er im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Wasser bei der Girlboss Rally in Los Angeles, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Noszka, Schauspieler

Anzeige Anzeige