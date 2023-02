"Danke Papa": Familie und Freunde trauern um Tony Marshall

Die kommenden Wochen werden nicht einfach für Tony Marshalls (85) Liebsten. Am Freitag hatte die traurige Nachricht die Musikwelt erschüttert, dass der "Schöne Maid"-Interpret im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Vor seinem Ableben hatte sich das Musiktalent bereits größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgezogen, da er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Nun nehmen seine Familie und Freunde sowie einige Wegbegleiter von Tony Abschied.

Tony hinterlässt neben seiner Witwe Gaby auch drei Kinder, die auf Instagram einige rührende Worte an ihren verstorbenen Vater richten. Unter einem Bild des in Baden-Baden geborenen Stars bedankt sich sein Sohn Marc schlicht bei der Schlagerlegende, während sein Bruder Pascal versichert: "Wir lieben und vermissen dich". Unter den Beiträgen sprechen viele Fans Tonys Kindern ihr Beileid aus. "Wir sind sehr traurig, aber auch dankbar, dass wir die drei Marshalls im Mai vorigen Jahres noch einmal [...] erleben durften", schreibt ein niedergeschlagener Abonnent.

Auch zahlreiche Berühmtheiten lassen es sich nicht nehmen, ihre Trauer über den Verlust des ausgebildeten Opernsängers zum Ausdruck zu bringen. So teilt Pierre M. Krause (46) einen Ausschnitt von Tonys Auftritt in seiner Fernsehsendung. Darunter trauert er: "Mach's gut, Tony! [...] Es war mir eine Freude, dich und deine wunderbar liebenswerte Familie kennenlernen zu dürfen. In Gedanken bin ich heute bei diesen tollen Menschen, die dich in deinem erfüllten Leben getragen und mit viel Liebe beschenkt haben. Mein herzliches Beileid". Auch Olaf Malolepski (76), Julian F. M. Stoeckel (35) oder Micky Beisenherz (45) widmen dem Verstorbenen einige rührende Zeilen.

Schultes,Klaus / ActionPress Tony Marshall im Mai 2021

Schultes,Klaus / ActionPress Tony Marshall im März 2021

Getty Images Tony Marshall im Dezember 2007

