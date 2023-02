"Schöne Maid"-Schlagersänger Tony Marshall (85) ist tot!

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt! Tony Marshall verkaufte in seiner Karriere als Schlagersänger knapp 20 Millionen Tonträger. Mit seinem Hit "Schöne Maid" war dem gebürtigen Baden-Badener der große Durchbruch gelungen. Seine Songs wie "Bora, Bora" oder "Der letzte Traum" erzeugten stets gute Laune – in der Musikbranche war Tony als Stimmungsmacher bekannt. Am Donnerstagabend schied er jedoch aus dem Leben – der Schlagerstar wurde 85 Jahre alt.

