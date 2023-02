Diamantring am Finger: Verlobung bei Kris Jenner und Corey?

Kris Jenner (67) und Corey Gamble (42) heizen die Gerüchteküche an! Seit 2014 ist die Mutter von Kim Kardashian (42) mit dem Unternehmer zusammen. Immer wieder fragen sich Fans, ob die beiden noch heiraten wollen. Immerhin hat die Reality-TV-Darstellerin nie gesagt, dass eine Hochzeit komplett ausgeschlossen sei. Gegenüber ihrer Tochter Khloé stellte sie jedoch klar, dass sie niemals heiraten würde, ohne eine große Party zu schmeißen. Doch jetzt zeigte Kris einen verdächtigen Ring an ihrem Finger...

Mit ihrer Instagram-Story entfachte Kris nun heftige Spekulationen über eine geplante Hochzeit. Sie postete ein Bild von ihrer linken Hand, an ihrem Ringfinger trägt sie einen ganz dicken Klunker. Der Juwelier Kyron Keogh schätzte im Interview mit The Sun, dass der Ring etwa zehn Karat hat und umgerechnet 1,2 Millionen Euro kosten soll. Doch griff Corey nach fast zehn Jahren Beziehung für einen Verlobungsring wirklich so tief in die Tasche?

Fans auf Reddit vermuteten bereits, dass Kris und Coreys Hochzeit ein Thema in der nächsten The Kardashians-Staffel sein könnte. Das Paar lernte sich 2014 auf einer Party auf Ibiza kennen, nachdem sich Kris von Caitlyn Jenner (73) getrennt hatte. Ein Jahr später bestätigten sie auf Instagram ihre Beziehung.

Instagram / krisjenner Kris Jenners Ring

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble, November 2022

Getty Images Kris Jenner bei den CFDA-Awards im November 2022

Glaubt ihr, Kris und Corey sind verlobt? Für mich sieht es danach aus! Nee! Abstimmen Ergebnis anzeigen



