Sind Kris Jenner (66) und Corey Gamble (41) bereits den nächsten Schritt gegangen? Bereits seit 2014 gehen die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin und der Unternehmer gemeinsam durchs Leben – und gehört seitdem zum festen Bestandteil der berühmten Großfamilie. Einige Serien-Fans vermuteten bereits, dass die beiden Turteltauben verlobt sein könnten. In einem Teaser der neuen Folge von The Kardashians ging Töchterchen Khloé (37) den Gerüchten nun auf die Spur. Haben Kris und Corey heimlich geheiratet?

"Ich habe von so vielen Leuten gehört, dass du heimlich verheiratet bist", fragte Khloé ihre Mutter in einer Vorschau für die nächste Folge der beliebten Reality-TV-Show und wollte weiter wissen, wie der aktuelle Beziehungsstatus von Kris lautet. "Stopp. Glaubt ihr wirklich, ich würde heiraten, ohne eine große Party zu veranstalten? Ich bin nicht heimlich verheiratet. Ich schwöre bei Gott, bei all meinen Kindern und eurem Vater", versicherte sie ihrer Tochter, nachdem Khloé die Ringe an Kris' Hand überprüft hatte.

Erst kürzlich sorgten die beiden sogar für einige Trennungsgerüchte, weil Kris ohne ihren Corey auf der Hochzeit ihrer Tochter Kourtney Kardashian (43) zu Gast war. "Er ist immer noch sehr privat und bevorzugt unauffällige Feiern, bei denen es nicht viele Fotografen gibt. [...] Er mag es nicht, im Rampenlicht zu stehen. Die ganze Angelegenheit wäre zu viel für ihn gewesen", stellte jedoch ein Insider gegenüber Us Weekly klar.

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble, 2019

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble

ActionPress Kris Jenner und Kourtney Kardashian an Kourtneys Hochzeit

