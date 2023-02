Fabian Hambüchen und Viktoria plaudern über ihr Sex-Leben

Das sorgt für ein noch besseres Liebesleben bei den beiden! Olympiasieger Fabian Hambüchen (35) und seine Frau Viktoria Feldbusch hatten sich im Jahr 2020 beim CrossFit kennen gelernt und sich bei der gemeinsamen Leidenschaft ineinander verliebt. Im vergangenen Jahr gaben sich die beiden das Jawort – glücklicher können die beiden momentan wohl also nicht sein. Jetzt verraten Fabian und Viktoria, was ihr Geheimnis für ein gutes Sex-Leben ist.

"Wir beide lieben die Muskeln des anderen, und es beeinflusst auch unser Liebesleben", gestand Viktoria in einem Interview gegenüber der Bild-Zeitung. "Durch die ausgestoßenen Hormone beim Training ist es ganz natürlich, dass man noch mehr Lust auf Sex hat", erklärte sie ihre Theorie weiter. Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentiert sie auch gerne mal gemeinsam mit Fabian ihre Muskeln. "Ich finde Viktorias Figur wunderschön und sage ihr das oft", gab der ehemalige Kunstturner seine Meinung preis.

Bei ihrer Trauung im vergangenen Juli soll es sich um eine Traumhochzeit gehandelt haben. In einem Kreis von rund 70 Gästen haben sich die beiden Liebenden in dem hessischen Wetzlar das Jawort gegeben. Das Wetter schien an dem Tag perfekt zu sein – die beiden sahen in ihren Looks ebenfalls umwerfend aus.

Instagram / fabian.hambuechen Viktoria Feldbusch und Fabian Hambüchen

Instagram / fabian.hambuechen Fabian Hambüchen und seine Vicky auf den Malediven, Januar 2022

Instagram / fabian.hambuechen Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria im April 2022

