Kindheitstraum: Fabian Hambüchen auf dem Trampolin im Zirkus

Fabian Hambüchen (35) erfüllt sich einen lang gehegten Traum. Als Kunstturner am Reck und an den Ringen wurde der Profisportler bei den Olympischen Spielen zu einem deutschen Helden. Über die Jahre brachte er mehrere Medaillen und 2007 sogar den Weltmeistertitel mit nach Hause. 2017 beendete er dann seine Karriere, war aber weiterhin im Fernsehen zu sehen. In einer Show versucht Fabian sich nun als Zirkusartist.

Ende Dezember kehrt das Kultformat "Stars in der Manege" zurück ins TV und Fabian ist auch mit dabei. Im Zelt des Zirkus Krone übt der 35-Jährige derzeit fleißig seine Vorstellung auf dem Trampolin. Mit waghalsigen Saltos und Sprünge katapultiert er sich so mehrere Meter in die Höhe. Für Fabi geht dadurch ein Kindheitstraum in Erfüllung. "Natürlich wollte ich als kleiner Junge auch mal im Zirkus leben. Im Spotlight stehen und in der Manege vom Publikum umringt sein. Das ist schon noch mal ein anderes Gefühl als beim Wettkampfturnen", erklärte Fabi Bild.

In den Jahren nach seinem Abschied vom Turnen ist Fabian allerdings nicht untätig gewesen. So feierte er untern anderem im Sommer dieses Jahres eine Traumhochzeit mit seiner Ehefrau Vicky. In Wetzlar gaben sich die beiden auf dem Standesamt das Jawort. Die anschließende Feier fand dann sehr privat mit lediglich 70 Gästen statt.

Anzeige

Getty Images Fabian Hambüchen im Juni 2015

Anzeige

Sat.1 Fabian Hambüchen bei "Leben leicht gemacht"

Anzeige

Instagram / fabian.hambuechen Viktoria und Fabian Hambüchen im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de