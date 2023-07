Darum heiratete Fabian Hambüchen seine Frau ein zweites Mal

Was steckt hinter Fabian Hambüchens (35) zweiter Hochzeit? Seit fast drei Jahren geht der ehemalige Profikunstturner mit Viktoria Feldbusch durchs Leben. Nach einem romantischen Antrag haben sie sich am 16. Juli 2022 das Jawort gegeben. Auf die standesamtliche Trauung folgte eine Feier mit rund 70 Gästen. Doch damit nicht genug: Ende Juni haben Fabian und Viktoria erneut geheiratet. Dieses Mal waren etwa 150 Gäste mit dabei. Was war der Grund für die zweite Hochzeit?

"Wir wollten so gerne noch mal eine freie Trauung und eine große Hochzeitsfeier haben", erklärte der Sportler gegenüber Bunte. Der Tag sei einfach perfekt gewesen. Ein gemeinsamer Freund namens Mike habe Viktoria und ihn noch mal zu Mann und Frau erklärt. "Die Hochzeit bedeutet mir alles, weil ich die Frau gefunden habe, nach der ich mich immer gesehnt habe", schwärmte der 35-Jährige.

Die ersten elf Monate Ehe seien die schönsten im Leben des Olympiasiegers gewesen: "Deshalb haben wir uns auch – im wahrsten Sinne des Wortes – noch mal getraut." Auch seine Vicky betonte, wie glücklich sie ist: "Fabian ist immer noch der Mann, in den ich mich damals verliebt habe. Er hat sich nicht verändert."

Anzeige

Instagram / fabian.hambuechen Fabian Hambüchen und Viktoria Feldbusch

Anzeige

Instagram / fabian.hambuechen Fabian Hambüchen und seine Partnerin Viktoria Feldbusch

Anzeige

Instagram / fabian.hambuechen Viktoria und Fabian Hambüchen im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de