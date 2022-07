Turn-Star Fabian Hambüchen heiratet seine Liebste am Samstag

Schon bald ist es so weit! Fabian Hambüchen (34) überraschte seine Fans im Februar 2021 mit Liebes-News: Nach der Trennung von seiner Langzeitpartnerin Nina ist er wieder verliebt. Viktoria Feldbusch konnte wohl sein Herz erobern und im Januar dieses Jahres ging er auf den Malediven vor ihr auf die Knie. Und in wenigen Stunden folgt schon der nächste Meilenstein in ihrer Beziehung: Fabian und Viktoria geben sich morgen das Jawort!

Das bestätigte nun die Bunte. "Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen heiratet an diesem Samstag, den 16. Juli, seine Lebensgefährtin, Fitness-Coach Viktoria Feldbusch", heißt es in dem Statement. Ihre standesamtliche Hochzeit findet demnach in Hessen statt und es werden wohl rund 70 Gäste anwesend sein. Die Feier wird laut dem Magazin unter freiem Himmel stattfinden.

Der Sportler scheint in Viktoria die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Nach der Verlobung schwärmte Fabian von dem magischen Moment und schilderte auch die Reaktion seiner Partnerin in einem Interview: "Sie wusste in diesem Augenblick gar nichts zu sagen. Erst wurden ihre Augen feucht – dann hat sie Ja gesagt."

Instagram / fabian.hambuechen Fabian Hambüchen und seine Freundin Vicky

Sat.1 Fabian Hambüchen bei "Leben leicht gemacht"

Instagram / fabian.hambuechen Viktoria Feldbusch und Fabian Hambüchen

