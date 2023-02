Marc Terenzi und Co.: Neue "RTL Turmspringen"-Stars bekannt!

Am Freitag stürzen sich wieder zahlreiche Promis ins kühle Nass – das große "RTL Turmspringen" steht an! Bislang war bereits bekannt, dass unter anderem das Bachelor in Paradise-Paar Samira Klampfl und Serkan Yavuz (29), der Dschungelcamp-Star Gigi Birofio sowie der Prince Charming-Hottie Lars Tönsfeuerborn (32) mit am Start sind. Doch damit nicht genug: Jetzt wurden weitere "RTL Turmspringen"-Kandidaten verkündet – und unter den neuen Teilnehmern ist beispielsweise auch Marc Terenzi (44)!

Auf der offiziellen Instagram-Seite von RTL wurde jetzt bekannt gegeben, dass sich noch weitere Promis auf den Sprungturm wagen: Neben Marc sind auch der Sportler Fabian Hambüchen (35) und der Realitystar Adriano Salvaggio mit dabei. Die drei treten in der Disziplin "Einzel" an. Konkurrenz in der Disziplin "Synchron" bekommen die bereits bekannten Teams jetzt auch noch von den Moderatorinnen Laura Dahm (37) und Janique Johnson.

Marc meldete sich heute schon das eine oder andere Mal aus der Schwimmhalle auf Social Media zu Wort – der Verlobte von Verena Kerth (41) kann es offenbar kaum abwarten, endlich ins Wasser zu springen! "Das wird so Spaß machen", freute er sich beispielsweise auf der Fotoplattform.

Anzeige

Sat.1 Fabian Hambüchen bei "Leben leicht gemacht"

Anzeige

Instagram / a_sal247 Adriano, Ex-"Love Island"-Kandidat

Anzeige

SAT.1 / Julian Essink Marc Terenzi beim "Club der guten Laune"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de