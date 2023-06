Fabian Hambüchen teilt Einblicke in seine zweite Hochzeit!

Fabian Hambüchen (35) lässt seine Fans an seinem Liebesglück teilhaben! Im Juli vergangenen Jahres hatten sich der Profiturner und seine Partnerin Viktoria Feldbusch standesamtlich das Jawort gegeben. Ihren Bund der Ehe krönten die beiden kürzlich mit einer romantischen Hochzeitsfeier zusammen mit ihren Liebsten – das war jedoch lediglich durch Bilder der Hochzeitsgäste bekannt geworden. Nun gewähren Fabian und Viktoria erstmals selbst einen Einblick in ihre Traumhochzeit!

Via Instagram teilten Fabian und seine Viktoria am Donnerstag einige Aufnahmen von der romantischen Hochzeitszeremonie. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie sich die beiden Turteltauben in einer traumhaften Waldkulisse erneut die Treue schwören oder sich während ihres Hochzeitstanzes freudestrahlend in den Armen liegen.

Die Follower der beiden freuen sich in der Kommentarspalte total für das erneut vermählte Pärchen – und auch Viktoria und Fabian selbst kommen unter ihrem Beitrag zu Wort. "Wir haben uns getraut – schon wieder. Diesmal aber richtig. Vielen Dank an [...] all unsere Gäste, die diesen Tag einfach unvergesslich gemacht haben", freuen sich die beiden via Social Media.

Fabian Hambüchen und seine Partnerin Viktoria Feldbusch

Fabian Hambüchen und seine Vicky auf den Malediven, Januar 2022

Viktoria und Fabian Hambüchen im April 2022

