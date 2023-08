Fabian Hambüchen war bei Antrag aufgeregter als bei Olympia

Er hatte richtig Muffensausen. Seit 2020 ist Fabian Hambüchen (35) mit seiner Viktoria Feldbusch zusammen. Die beiden lernten sich beim Crossfit-Training kennen – und verliebten sich. Nach einem romantischen Antrag haben sie sich am 16. Juli 2022 das Jawort gegeben. Im Juni des vergangenen Jahres haben der Olympiasieger und seine Liebste sogar erneut geheiratet. Dabei war der Turner bereits vor dem ersten Antrag ziemlich aufgeregt.

"Ich würde sagen, dass ich beim Antrag aufgeregter war als in Brasilien damals, und das will was heißen", verrät der 35-Jährige im Interview mit der Zeitschrift Fitness-Management international. Fabian gewann 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Goldmedaille am Reck.

Für die zweite Hochzeit des Paares gab es aber auch einen guten Grund. "Wir wollten so gerne noch mal eine freie Trauung und eine große Hochzeitsfeier haben", erklärte er gegenüber Bunte. Bei der standesamtlichen Heirat 2022 waren nämlich nur rund 70 Gäste anwesend gewesen. "Die Hochzeit bedeutet mir alles, weil ich die Frau gefunden habe, nach der ich mich immer gesehnt habe", schwärmte der Sportler weiter.

Getty Images Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria Feldbusch, Januar 2023

Getty Images Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria Feldbusch

Getty Images Fabian Hambüchen mit seiner Olympia-Goldmedaille 2016

