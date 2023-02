Ist Llambi bei "Let's Dance" zu hart? Jorge spricht Klartext

Ist Joachim Llambi (58) etwa zu hart? Seit 2006 sitzt der strenge Tanzsportler nun schon in der Jury von Let's Dance. Dabei ist er vor allem immer mal wieder für seine gnadenlos ehrlichen Kommentare und konsequente Bewertung in der Kritik. Da kommt es selbst unter seinen Jury-Kollegen Jorge Gonzalez (55) und Motsi Mabuse (41) hin und wieder zu empörten Ausrufen. So steht Jorge wirklich zu Llambis harten Urteilen!

"Wie jeder von uns bildet sich Herr Llambi seine eigene Meinung", äußert sich der gebürtige Kubaner gegenüber Bunte. Er betont jedoch, dass die Zuschauer alle drei als gesamte Einheit verstehen und nicht im Einzelnen betrachten sollen. "Wir sind alle sehr verschieden, aber bilden am Ende eine Symbiose. Jeder von uns achtet im Detail auf etwas anderes, aber so bekommen die Tänzer am Ende auch ein Gesamturteil aus allen Blickwinkeln", erklärt der Choreograf.

Kandidat Timon Krause (28) freue sich schon einmal auf die ehrliche Meinung der Juroren und diese sei für ihn sogar erwünscht. "Ich hoffe, dass sie mir nichts durchgehen lassen“, erklärt er im RTL-Interview. Stattdessen wolle der Mentalist, dass ihm gesagt werde, sollte er schlecht tanzen. Denn bloß auf diese Weise könne er sich verbessern.

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi sitzen in der Jury von "Let's Dance"

Getty Images Joachim Llambi

