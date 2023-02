Cringe? René Casselly schleuderte "Let's Dance"-Motsi umher

René Casselly (26) sorgte für einen skurrilen TV-Moment. In der vergangenen Staffel der beliebten Tanzshow Let's Dance hatte der Zirkusartist sich in die Herzen der Zuschauer getanzt und den Pokal mit nach Hause genommen. Zum Auftakt der neuen Staffel fegte er deshalb noch einmal mit seiner alten Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (34) über das Parkett und begeisterte die Fans mit einer beeindruckenden Choreografie – auch die Jury. Nach seiner Darbietung forderte René auch Motsi Mabuse (41) auf, was zu gespaltenen Meinungen bei den Zuschauern führte.

Im Zuge seiner Tanz-Performance wirbelte René seine blonde Tanzpartnerin unter anderem wild in der Luft umher. Vor allem Motsi war total begeistert von der Showeinlage, woraufhin der 26-Jährige die Jurorin kurzerhand aufforderte, die Hebefigur gemeinsam mit ihm zu wiederholen. Auch wenn die gebürtige Südafrikanerin zunächst zögerte, folgte sie René auf die Tanzfläche und ließ sich spontan von dem Gewinner der vergangenen Tanzstaffel in der Luft umherschleudern. Ob sich Motsi bei der Aktion so wohl gefühlt hat, bestreiten so manche Zuschauer im Netz.

"Ich fand es total übergriffig, dass René Motsi offensichtlich völlig überraschend durch die Luft geworfen hat. Motsi sah nicht glücklich aus" oder "Respektlose Aktion von René mit Motsi", heißt es nämlich unter anderem bei Twitter. "Krasser Stunt", zeigt sich ein anderer User begeistert.

Getty Images Motsi Mabuse bei dem Deutschen Fernsehpreis 2021

RTL René Casselly und seine Tanzpartnerin bei "Let's Dance"

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, ehemalige Profitänzerin

